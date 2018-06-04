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04 Haziran 2018 01:55

3 dağcı, 3 bin 500 metrede yoğun sis nedeniyle mahsur kaldı ekipler seferber oldu

Niğde’de Demirkazık Dağı’na çıkan 3 dağcı, 3 bin 500 metrede yoğun sis nedeniyle mahsur kaldı.

3 dağcı, 3 bin 500 metrede yoğun sis nedeniyle mahsur kaldı ekipler seferber oldu

04 Haziran 2018 01:55

İstanbul ve Kocaeli’nden gelen dağcılar İkra Tülek, Sercan Eren ve Hazar Altıntaş isimli dağcılar için AKUT, AFAD, JAK ekipleri hazır bekliyor.


1 dağcının yüksek irtifa nedeniyle mide bulantısı ve baş ağrısı yaşanması nedeniyle yürüyemedikleri belirtildi.


Ankara’dan gönderilen bir helikopterin kaybolan dağcıların bulunduğu bölgeyi tespit ettiği ve yoğun sis nedeniyle kurtarma işlemi yapılamadığını ifade eden


Akut Niğde İl Başkanı Nedim Urcan, “Dağcılarla telefonda konuştuk. Yoruldukları için yürüyerek inemediklerini söylediler. Peck kulvarında aşağının uçurum olduğu için endişe duyduklarını söylediler. İnmeleri gereken yere uzak durumdalar. Hava soğuk olduğu icin orada durmalarını istedik. Helikopter birkaç sorti yaptı ancak teknik anlamda yakıt alması gerektiği için geri döndüler. Eğer hava işi olursa helikopter veya 2 kişilik ekip ip atarak inmeleri sağlanabilir” dedi.




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