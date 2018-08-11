4. Aladağlar Sky Trail yarışmalarında evlilik teklifi

Aladağlar Sky Trail ve Aladağlar Bisiklet Köyü Buluşması dördüncü kez yapıldı. Niğde Aladağlar Milli Parkı, Demirkazık Dağı’ndan geçen 45 kilometre ve 15 kilometre mücadelelerine sahne oldu. Sabah 4.30’daki 45 ve 15 kilometre koşusu, Demirkazık Kamp Eğitimi Merkezi önünden başladı. Aladağlar Gökyüzü koşularına 13 ülkeden toplam 215 sporcu katıldı.

Aladağlar Sky Trail Organizasyon Temsilcisi Aydın Ayhan Güney, "Aladağlar Sky Trail yarışları özellikle Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada popüler yarışlar haline geldi. Biz de bu yarışı 4 yıl önce Türkiye’de düşündüğümüzde, Aladağlar en çekici dağlardan birisiydi. Avrupa’nın en zor ikinci yarışı Aladağlar’da başladık. Dağın yapısı nedeniyle katılım sayısını 200-250 arasında kısıtlamak zorunda kalıyoruz. 13 ülkeden 213 yarışçımız var 2 kategoride yarışıyorlar. Birisi 45 kilo metrelik, diğeri ise yeni başlayanlar için 15 kilo metrelik” diye konuştu.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise, “Amacımız bu tür organizasyonları bu bölgemizde sayısını arttırmak, geleneksel hale getirmek bölgemizi tanıtmak ve bölgemizin marka değerini arttırmak” dedi.

Evlilik teklifi yaptı

Aladağlar Sky Trail yarışlarına katılan Alişan Kayabölen kız arkadaşı Gizem Nur Şahin’e final çizgisinde evlilik teklifi yaparak sürpriz yaptı. Sporcunun final çizgisinde diz çökerek yüzüğü uzatmasıyla gözyaşlarını tutamayan Gizem Nur Şahin evlilik teklifini kabul etti. Gizem Nur Şahin, "Ben yarışmayı bitirmeyi hedeflemiştim. Şu an çok mutluyum” diye konuşurken, Alişan Kayabölen ise, “İlk defa dağ koşusuna çıktı. Bitirince kendi çok mutlu olacaktı. Bizim için Demirkazık’ın çok önemli bir yeri var. Daha da önemli olması için böyle bir sürpriz düşündüm” dedi. Çifti ilk kutlayanlar ise Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Ak Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin oldu.

Yarışlara Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selüm Gültekin ile Çamardı Kaymakam V. Çağlar Partal ile Belediye Başkanı Yavuz Soylu katıldı.