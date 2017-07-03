40 Kültür Karıncası Niğde’yi tanıyacak

Proje kapsamında Niğdeli 40 öğrenci, 20 rehber eğitmen tarafından 1 hafta boyunca Niğde’nin kültürü ve tarihini öğrenecek. Projenin amacı ise Niğde’nin tarihi yapılarını ve kültürel eserlerini tanıma akranları ile işbirliği içerisinde gurup çalışmalarına katılma, üretme, keşfetme gibi beceriler edinecekler.

‘Niğde’nin Tarihi ve Kültür Karıncaları’ projesinin açılış töreni düzenlendi. Proje yürütücüsü Türkçe öğretmeni Eser Kahraman tarafından hazırlanan proje kapsamında 40 öğrenci için tarihi yerler ve kültürel faaliyetler anlatılacak. 1 hafta sürecek eğitimde öğrencilere ayrıca yöre düğünleri ve spor faaliyetleri de yaptırılacak.

Proje açılış töreninde konuşan Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat merkezi Müdürü İsa Aliç, öğrencilere dokunup onların fikirlerini anlamak gerektiğini vurguladı.

Aliç konuşmasında, şunları söyledi;‘‘Niğde Bilim ve Sanat Merkezi olarak 3 yıldır TUBİTAK projeleri yapmaktayız. 2015 yılında ‘robotlarla bilimi öğreniyorum’, 2016 yılında ‘doğanın sanatla stemi’ bu yıl ise ‘Tarih ve kültür karıncaları’ projesi gerçekleştirmiş oluyoruz. Her zaman önceliğimiz ulaşamayan tarihi ve kültürel değerlere bilimsel çalışmalara ulaşmayan öğrencilerimize ulaşıp onların bu avantajlardan yararlanmalarını sağlamalıyız. Çünkü imkan ve şartlar sağlandığında her öğrencini ne kadar üretken ne kadar çalışkan ve ne kadar başarılı olacağını bilmekteyiz. Öğrencilerimize dokunup onlarında bir şeyler yapabileceğini hissetmeliyiz. Niğde’nin tarihi ve kültürel değerlerini tanıyacak, araştırmacılığı öğreneceksiniz ve arkadaşlarınıza anlatıp tanıtacaksınız.’’

Proje açılış törenine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Sinan Ecer, TUBİTAK Yetkilisi Prof. Dr. Kadir Tektaş ve öğrenciler katıldı.