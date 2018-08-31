5. Niğde Günleri Düzenlenecek

’si düzenlenecek olan Niğde Günleri hazırlıkları tamamlandı.

’Niğde Tanıtım Günleri’ ile ilgili Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, basın toplantısı düzenledi. Tanıtım günleri kapsamında yapılacak faaliyetlerin anlatıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Şimşek, Niğde’nin turizm, tarım ürünleri ve yatırım alanları gibi değerlerinin ülkemize ve dünyaya en iyi tanıtma yollarından birisinin de tanıtım günleri ve fuarlar olduğunun altını çizdi. Niğde’nin daha çok yatırımcı ve daha çok turist çekmesi yönünde farklı çalışmalar yapıldığına vurgu yapan Şimşek; “Niğde, gerek tarım ürünleri gerek doğal güzellileri ve tarihi mekanları gerekse yatırım açısından büyük bir potansiyele sahip bir ilimiz. Bu potansiyeli çıkarmak için elbette tanıtıma ve reklama ihtiyacımız var. Bu nedenle özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde yapılan tanıtım günlerini ve fuarlarını insanların ilimize ait değerleri gelip görmeleri ve buna orantılı olarak turizmin gelişmesi açısından bir fırsat olarak görmeliyiz. Tyana Antik Su Kemerlerini, Gümüşler Manastırını Aladağları, Bolkarları gibi eşsiz güzellikleri olan ilimiz ayrıca büyük bir tarım potansiyeline sahiptir. Bu değerleri ve bu potansiyeli insanlara göstermeliyiz. Bu da ancak fuarlara iştirak etmekle, bu şekilde Niğde Günleri tertip etmekle mümkün. İlimiz tanıtılırsa, turist ve yatırımcı çekerse kalkınan büyük iller arasında yerini alabilir. Ben inanıyorum ki; hep birlikte topyekun hareket edersek gayret gösterirsek bu işin üstesinden gelebiliriz. Ben bu duygularla bu yıl 5’incisini yapmayı planladığımız Ankara-Niğde günlerinin ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen ve katkı sağlayan herkese şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.