İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

6. kattan düşen anne öldü, 3 yaşındaki çocuğu ağır yaralı

Niğde’de anne ve 3 yaşındaki çocuğu apartmanın 6’ncı katından düştü.

Niğde'de anne ve 3 yaşındaki çocuğu apartmanın 6'ncı katından düştü. Anne hayatını kaybederken, çocuk ise ağır yaralandı.


Olay, Efendibey Mahallesi Tokmak Sokak'ta bulunan bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Zeynep Ceylan kucağında 3 yaşındaki çocuğu Züleyha ile beton zemine düştü. Komşular tarafından olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Anne Zeynep Ceylan olay yerinde hayatını kaybederken, küçük Züleyha ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Küçük çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Baba S.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.