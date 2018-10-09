6. kattan düşen anne öldü, 3 yaşındaki çocuğu ağır yaralı

Niğde'de anne ve 3 yaşındaki çocuğu apartmanın 6'ncı katından düştü. Anne hayatını kaybederken, çocuk ise ağır yaralandı.

Olay, Efendibey Mahallesi Tokmak Sokak'ta bulunan bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Zeynep Ceylan kucağında 3 yaşındaki çocuğu Züleyha ile beton zemine düştü. Komşular tarafından olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Anne Zeynep Ceylan olay yerinde hayatını kaybederken, küçük Züleyha ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Küçük çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Baba S.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.