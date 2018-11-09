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71 yaşındaki hastaya kalp pili takıldı

Niğde’de yaşayan 71 yaşındaki bir erkek hastaya kapalı ameliyatla kalp pili takıldı.

Niğde'de yaşayan 71 yaşındaki bir erkek hastaya kapalı ameliyatla kalp pili takıldı. Hastanın yaşı ilerlemiş olmasına rağmen ameliyat başarılı geçti.


Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi için gelen 71 yaşındaki Yaşar Başaran'a anjiyo yapıldı. Anjiyoda kalp ritmi bozukluğu olduğu ortaya çıkan Başaran'a kapalı ameliyatla kalp pili takıldı. Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Uzman Doktoru Yakup Çetinkaya, bu yaştaki bir hastaya Niğde'de ilk kez böyle bir operasyon yaptıklarını söyledi.



Çetinkaya, Başaran'ın ameliyatına dair şu bilgileri verdi:


"Pil yanında takılan pilin jeneratörü dediğimiz içeride elektroşokla duran kalbi çalıştırıyor. Son 10 yıldır kullanılan teknoloji ve hayat kurtaran bir cihazdır. Niğde'de birkaç defa yapılmış ama böyle bir eksiğimiz vardı bundan sonra bu hastalarımıza hizmet edeceğiz. Lokal Anestezi şekliyle yapıyoruz operasyonu ve hastalarımız kısa bir süre sonra taburcu ediyoruz. Çok ağır egzersizleri, ağır kaldırmaları yasaklıyoruz hastalarımıza."


Daha önceden yürürken zorluk yaşadığını dile getiren 71 yaşındaki Yaşar Başaran da bundan sonra rahat yürüyebileceği için mutlu olduğunu ifade etti.

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