9. kattan düşen işçi ağır yaralandı

Niğde'de bir inşaatın 9'uncu katından düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye, Bor yolunda bir inşaatın 9'uncu katında dış mantolama yapan 50 yaşındaki S.S., dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden kurtarılan inşaat işçisi ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi, polis olayla ilgili inceleme başlattı.