Akşener Niğde’de miting yaptı

Ömer Halisdemir Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan Akşener, vaatlerini anlattı. Akşener, ‘‘Bütün vatandaşlara 500 TL vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Emekliye bayram ikramiyesi vereceğiz. Emeklinin, asgari ücretlinin parasını vergiden muaf tutacağız. Emeklide ilaç katkı payını kaldıracağız. Çiftçiler ağlıyor. Niğde’nin çiftçisi çalışarak batıyor. Amerikan çiftçisi 2 liradan mazot kullanır, Niğde çiftçisi 6 liradan kullanır. Sulama için bir sürü elektrik harcayan çiftçilerin faizlerini siliyoruz ve borçlarını 5 yıla yayarak yapılandıracağız. Kadınlarımızın 5 yıllık sigorta parasını ödeyeceğiz. Atanamayan öğretmenler sorununu çözeceğiz’’ dedi.