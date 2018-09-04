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04 Eylül 2018 12:34

AltunHisar Kaymakamına veda

İçişleri Bakanlığının son kararnamesi ile Hatay İli Kumlu İlçesi kaymakamlığına atanan Altunhisar kaymakamı Ercan Kayabaşı’na veda programı düzenlendi.

AltunHisar Kaymakamına veda

04 Eylül 2018 12:34


Yemeğe ilçe kaymakamı Ercan Kayabaşı, Belediye Başkanı Erdal Sarı, daire müdürleri ile kaymakamlık personeli, muhtarlar ve ilçe halkı katıldı.


Yaklaşık 2 yıl süreyle görev yapan kaymakam Kayabaşı yaptığı veda konuşmasında; Altunhisar’ı ve Altunhisar’lıları çok sevdiğini, mülki idare ve yerel idare birlikteliği ile Altunhisar’a bir çok hayırlı hizmetin kazandırıldığını belirterek, ‘Altunhisar benim ilk göz ağrım ve hiçbir zaman unutmayacağım’ dedi. Kaymakam Kayabaşı, kendisine Altunhisar Belediyesi meclis kararıyla ‘’Fahri Hemşerilik Beratı’’ verildiğini hatırlatarak büyük bir onur duyduğunu belirtti.


Kaymakam Kayabaşı’na günün anısına bir plaket ve Altunhisar halısı takdim edildi.




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