Ambulans Helikopter 5 yaşındaki Havva'nın için geldi

Glikojen depo hastalığı tedavisi gören Havvanur Gün'ün sağlık durumu enfeksiyon nedeniyle daha da bozulunca Gün'e genel durumu bozulması üzerine multile organ yetmezliği tanısı konuldu.

Dün gece yoğun bakıma yatırılan hastanın Uzman Dr. Burcu Ayvacı ve Uzman Dr. Selda Yavaşcan tarafından tedavisi düzenlendi.

Daha sonra durumu kötüleşen hastanın, çocuk nefroloji ve çocuk yoğun bakım ünitesinin birlikte bulunduğu Ankara Dr. Sami Ulus Kadın ve Çocuk Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tüm imkânları ve Sağlık Bakanlığının devreye girmesi ile Havvanur Gün'ün Ankara'ya sevki için hava ambulansı gönderildi.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim Araştırma Hastanesi pediatrı tarafından Niğde'de tedavi edilen ve Uzman Dr. Fatma Durak tarafından sevk edilen Havvanur Gün'ün hava ambulansına teslim edilmesinin ardından küçük kızın tedavisinin çocuk nefroloji ve çocuk yoğun bakım ünitesinin birlikte bulunduğu Dr. Sami Ulus Kadın ve Çocuk Hastanesinde devam edeceği öğrenildi.