Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Niğde'de bir inşaatta çalışan işçi asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Efendibey Mahallesi'nde konut inşaatlarında çalışan duvar işçisi Y.Ş. (44) dengesini kaybederek 5. kattan asansör boşluğuna düştü. Olayın hemen ardından inşaatta çalışanlar 112'yi aradı. Olay yerine sağlık ekipleri yanında itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Y.Ş. ye kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptılar. Ağır yaralanan Y.Ş. daha sonra ambulansla Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste doktorlar tarafından tedavi altına alınan Y.Ş. nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.