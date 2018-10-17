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Aselsan üretimi Serçe, trafik denetiminde

Aselsan mühendisleri tarafından üretilen Serçe isimli İnsansız Hava Aracı (İHA), termal kamerasıyla gece ve gündüz Niğde’de trafik denetiminde.

Aselsan mühendisleri tarafından üretilen Serçe isimli İnsansız Hava Aracı (İHA), termal kamerasıyla gece ve gündüz Niğde'de trafik denetiminde.


Niğde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gece gündüz trafik denetimi yapıyor. İçişleri Bakanlığının talimatıyla Türkiye genelinde devam eden denetimler kapsamında Niğde'de de ekipler denetimlerini artırdı.


Aselsan mühendisleri tarafından üretilen Serçe İHA ile yapılan denetimlerde çok sayıda ihlaller tespit edildi. Termal kamerası ile gece de denetim yapan İHA, özellikle kırmızı ışık ihlali ve emniyet kemeri denetiminde polisin gözü oluyor. Bugüne kadar yapılan denetimlerde 45 araç sürücüsüne ceza işlemi yapıldı.


Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ise Niğde'de trafik denetimlerinin süreceğini önlemlerin vatandaşların güvenliği için alındığını söyledi.

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