Bakan Arslan, Niğde Belediyesinin mahalle iftarına katıldı

Binlerce mahalle sakininin katıldığı iftar sofrasında vatandaşlara seslenen Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Sayın bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Sizlerin adına bakanımıza ayrıca hoşgeldiniz diyorum. Rabbim huzur içerisinde bir Ramazan geçirmemizi nasip ediyor. Anadolu’da barış ve sevgi havzasında, biz böyle huzur içerisinde iftar yaparken güvenliğimizi sağlayan bu vatanı bize vatan olarak canı pahasına teslim eden şehitlerimizi anmadan geçemeyeceğiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyorum” dedi.

Vali Yılmaz Şimşek ise; “İlimizde, kültürümüzde çok önemli bir ay olan on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayını hep birlikte idrak ediyoruz. Ramazan ayı herşeyden önce birlik ve beraberlik demek, kardeşlik demek, yardımlaşma dayanışma demek. Bu mübarek ayın tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde de Ramazan ayına yakışır bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte idrak ediyoruz. Bu iftar saatinde iftarın feyzini, bereketini, huzurunu birlikte paylaşıyor, birlikte iftar açıyoruz. Sayın bakanımız da aramızdalar. Niğdemize vermiş olduğu desteklerden, göstermiş olduğu ilgiden dolayı ve verdiği müjdelerden dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise Niğde’ye yapılan yatırımlardan bahsetti. Bakan Arslan; “Bu akşam sizlerle birlikte olmaktan, bu iftar sofrasında Niğdeli dostlarla birlikte olmaktan çok memnunum. Sizlere çok teşekkür ediyorum 15 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızı ve onun yol arkadaşlarını çok güçlü bir şekilde desteklediğiniz için bizde size güçlü bir şekilde hizmet etme şansı yakalıyoruz. Yolları, demiryollarını, hastaneleri kullanırken, iyi nitelikli okullarda eğitim görürken sizler bize dua ediyorsunuz ama hiç şüpheniz olmasın ki duanın gerçek sahibi sizlersiniz. Çünkü siz bizi bu kadar güçlü hizmet eder hale getirmezseniz kimse bu yolları yapamaz. Allah sizlerden razı olsun. Bu kadar iyi hizmeti yapabilme şansı verdiğiniz için. Niğde’de bizim bakanlığımızın 15 yılda yaptığı yatırım 5 buçuk katrilyon. Helali hoş olsun. Siz destekleyince biz hükümet olarak güçlü olunca, cumhurbaşkanı olarak güçlü olunca elbette ki bunları yapmaya devam edeceğiz. Niğde’nin daha kaliteli demir yolları olması için, Niğde’nin hızlı trenle tanışması içinde proje çalışmalarımızı yürütüyoruz. Niğdeli artık ürettiklerini dışarıya gönderiyor. Dolayısıyla bir yük merkezi ihtiyacı vardı biz Niğde’nin yük merkezini de inşallah yapacağız. Bunun müjdesini rahatlıkla verebilirim. Ömer Halisdemir’in ismini koyacağımız Niğde havalimanını bu sene yatırım programına koyduk. Projesini hazırlıyoruz” dedi.

Ezanın okunmasıyla birlikte Bakan Ahmet Arslan’ın katılımıyla gerçekleşen iftar yemeğinde binlerce Niğdeli aynı anda oruç açmanın mutluluğunu yaşadı.