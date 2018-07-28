Başkalarının yerine ehliyet sınavına giren 2 kişi serbest bırakıldı

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri sürücü ehliyeti sınavına (e-sınav) başkasının yerine giren M.D. ve K.B.’yi yakaladı. 15 Temmuz Şehitleri Eğitim Kampüsünde gerçekleştirilen sınava girerken yakalanan M.D. ve K.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçları ve üzerlerinde yapılan aramalarda 30 ayrı kişiye ait nüfus cüzdanı, sınav giriş belgeleri, başkalarına ait kimlik bilgilerini içeren ezber notları, 3 adet cep telefonu ve sınavlarda yerlerine joker olarak girilecek adaylara ait listeler ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 kişi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.