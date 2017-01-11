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11 Ocak 2017 12:58

Başkan Akdoğan gazetecileri unutmadı

Başkan Akdoğan gazetecileri unutmadı

11 Ocak 2017 12:58

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Niğde’de görev yapan basın mensuplarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Gazetecilerle tek tek ilgilenen Akdoğan, basın mensuplarının Gazeteciler Günü’nü kutladı, hediyelerini verdi.
Şehre kazandırdığı yatırımların yanı sıra çalışmalarında sosyal faaliyetleri de yer veren Belediye Başkanı Faruk Akdoğan Gazeteciler Günü’nde basın mensuplarını unutmadı.
Birlik ve beraberlik vurgusu yaparak konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Akdoğan ‘’ Cenabı Hak birlik ve beraberlik içerisinde olmayı, nice 10 Ocak’ları hep beraber yaşamayı nasip etsin inşallah. Çalışan gazeteci olmak; soğukta, sıcakta, karda, yağmurda çalışmak çok önemli bir meziyet. Bu bakımdan hepinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum’’ şeklinde konuştu.
Başkan Akdoğan’ın Gazeteciler Günü dolayısıyla verdiği akşam yemeğine AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna, İlçe Belediye Başkanları, Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alparslan Başaran, Niğde Gazeteciler Birliği Başkanı Hayretten Yenel, Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Şerife Türkeş ve çok sayıda gazeteci katıldı.
Hatıra fotoğrafı çektirdiler
Son olarak, yemeğe katılan basın mensuplarıyla fotoğraf çektiren Başkan Akdoğan, Gazeteciler Günü anısına hediyeler sundu.
Özel hediye ve davetten dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden basın mensupları ilgisinden dolayı Başkan Akdoğan’a teşekkür ettiler.



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