Bugüne kadar 8 farklı mahallede gerçekleştirdiği mahalle iftarlarıyla vatandaşları buluşturan Niğde Belediyesi Nar Mahallesi’nde açtığı iftar sofrasıyla da binlerce mahalleliyi aynı sofrada buluşturdu.

Niğde Belediyesi’nin bu yıl 12 farklı mahallede kuracağı iftar sofralarının dokuzuncusu Nar Mahallesi’nde düzenlendi. İftar programına yoğun ilgi gösteren Nar Mahallesi sakinleri kurulan masaları saatler öncesinden doldurdu. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan da açılan iftar sofrasına gelerek, vatandaşların Ramazan ayını kutladı ve hayırlı iftarlar diledi. Çocukların da yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Akdoğan, çocukların isteği üzerine her biriyle fotoğraf çektirdi. Belediye personelinin masalara özenle yemek servisi yaptığı iftar programında okunan ilahiler ve yapılan dualar eşliğinde binlerce mahalle sakini aynı anda iftar açtı.

Ramazan Sevincini Yaşıyoruz

Nar Mahallesi’ nden gelen talepler üzerine Niğde Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği mahalle iftarlarının üçüncü yılında Nar Mahallesi’nde iftar programının yapıldığını söyleyen Başkan Akdoğan, katılımlarından dolayı mahalle sakinlerine teşekkür etti. Akdoğan, ‘’Hem Ramazan ayı içerisindeyiz, hem Kadir Gecesi’ni idrak edeceğiz hemde yaklaşan Ramazan Bayramı’nın sevincini yaşıyoruz. Birbirinden değerli bu mübarek üç günün yüzü suyu hürmetine dünyada akan kanın, gözyaşının durmasını, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesini Cenab’ı Hak’tan niyaz ediyorum. Nice Ramazan aylarını, nice bayramları huzur içinde, birlik ve beraberlik içinde yaşamayı Cenab’ı Hak bizlere nasip etsin’’ dedi.

Hiç Kimseyi Ayırt Etmeden Hep Beraber İftar Açıyoruz

Niğde Belediyesi’nin düzenlediği iftar programlarında farklı ekonomik düzeye sahip insanları bir araya getirmeyi amaçladıklarını kaydeden Akdoğan, ‘’ İftarlarımızla eş dost, hısım akraba ve mahallede ikamet eden tüm kardeşlerimizi bir araya getiriyoruz. Mahallemizin en üst düzey gelir seviyesi olanla en alt düzey gelir seviyesine sahip vatandaşımızı aynı masada buluşturuyoruz. Böylece hiç kimseyi ayırt etmeden hep beraber iftar açıyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin’’ diye konuştu.

Bu arada Niğde Belediyesi’nin Ramazan ayı iftar programı 21 Haziran Çarşamba günü Perşembe Pazarı’yla devam edecek ve 23 Haziran Cuma günü Şahinali Mahallesi’nde son bulacak.