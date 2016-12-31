Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 12:17

Başkan Akdoğan’ın yeni yıl mesajı

Başkan Akdoğan’ın yeni yıl mesajı

31 Aralık 2016 12:17

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, 2017 yılının hem ülkemiz hem de Niğde açısından çok önemli yatırım ve projelerin hayata geçirileceği bir yıl olacağını söyledi.
Belediye Başkanı Akdoğan, yayınladığı mesajında vatandaşların yeni yılını kutladı. Başkan Akdoğan, 2016 yılının tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizin 2023 hedefinden şaşmayacağının, birlik ve beraberliğimizin hiçbir güç tarafından bozulamayacağının bir kez daha tüm dünyaya gösterilmesi bakımından önemli bir yıl olduğunu vurguladı.
Niğde Belediyesi olarak önceki yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da Niğde’nin her anlamda gelişmesi, büyümesi ve güzelleşmesi için çalıştıklarını ifade eden Başkan Akdoğan, yeni yıl mesajında “2017 yılı hem ülkemiz hem de Niğde’miz için çok önemli yatırımlar ve projelerin hayata geçirileceği bir yıl olacak. Bu vesileyle 2017 yılının ülkemize, milletimize, huzur, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
-2
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -2°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    -2°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç