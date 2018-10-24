Başkan Özkan anaokullarını ziyaret etti

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan makamda değil de, sürekli halkın arasında olmasıyla adından sıkça söz ettiriyor. Vatandaşın taleplerini birebir dinlemek için mahallelerde kurduğu hizmet çadırında hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Özkan sorunları anında çözüme kavuşturuyor.

Yaz tatili boyunca çocukları farklı etkinliklerle buluşturan Belediye Başkanı Rifat Özkan kreş ve anaokullarını ziyaret ederek onlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette çocuklar Belediye Başkanı Rifat Özkan'a yoğun ilgi gösteriyor.

Çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Özkan; “Habersiz gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde Emine Çetintürk Anaokulu'nda eğitim alan çocuklar, 'Rıfat Dede' diyerek sarılıp karşıladı. Bu duygulu karşılamanın ardından çocuklarımızla sohbet ederek öğretmenlerimizin ve ailelerinin taleplerini dinledik” dedi.