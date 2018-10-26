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Başkan Özkan esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle gönüllere dokunmaya devam ediyor.


Belediye Başkanı Rifat Özkan Niğdelilerle kucaklaşmaya, onların dertlerini dinleyip çözüm üretmeye devam ediyor.


Yaptığı ziyarette esnaflarla sohbet edip, çay ikramlarını geri çevirmeyen Başkan Özkan vatandaşlarla da sohbet etti.


İşyerlerini ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler dileyen Belediye Başkanı Rifat Özkan, hem vatandaşın hem de esnafın taleplerini dinledi. Genç, yaşlı herkesin ilgisiyle karşılaşan Başkan Özkan şehrin gelişmesinde esnafın çok önemli rol oynadığını belirtti.


Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Esnaf ve mahalle halkımızla buluşmaya, onların talep ve isteklerini dinlemeye devam ediyoruz. Şehrimizi geleceğe hazırlarken birlikte düşünüyor birlikte hareket ediyoruz. Niğde halkının hizmetkarı olmak benim en büyük mutluluğum” dedi.

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