Başkan Özkan imamları unutmadı

Camiler ve Din Görevlileri haftası nedeniyle Niğde genelinde görev yapan müftü, imam, müezzin ve emekli din görevlileri ile yemekte buluşan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, İmamlığın Peygamber Mesleği olduğunu söyledi.

Özkan yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Bu mesleğin emeklisi de olmaz. Peygamberimiz ahir ömründe hasta yatağında bile bu görevi aksatmadan devam ettirmiştir. Ulvi, kutsal ve mübarek bir görevdir. Toplumda eskiden daha çok olurdu şimdi zaman zaman da ortaya çıkıyor, bu mesleği gözden düşürmek için bazı mihraklar dokunuşlar yaptı, ferdi olarak da zaman zaman yapılıyor. Bu imam kardeşlerimizin şahsında, Peygamber Efendimizin önderliği ve onun şahsına olan bir hakaret olarak idrak ettik. Onun için bizim gönlümüzde mübarektir, önderliktir, örnekliktir. Ben hepinizini tebrik ediyorum" dedi.

Programa AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar'da katıldı.