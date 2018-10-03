İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Özkan imamları unutmadı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Camiler ve Din Görevlileri haftası nedeniyle Din Görevlileri ile yemekte bir araya geldi.


Camiler ve Din Görevlileri haftası nedeniyle Niğde genelinde görev yapan müftü, imam, müezzin ve emekli din görevlileri ile yemekte buluşan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, İmamlığın Peygamber Mesleği olduğunu söyledi.


Özkan yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Bu mesleğin emeklisi de olmaz. Peygamberimiz ahir ömründe hasta yatağında bile bu görevi aksatmadan devam ettirmiştir. Ulvi, kutsal ve mübarek bir görevdir. Toplumda eskiden daha çok olurdu şimdi zaman zaman da ortaya çıkıyor, bu mesleği gözden düşürmek için bazı mihraklar dokunuşlar yaptı, ferdi olarak da zaman zaman yapılıyor. Bu imam kardeşlerimizin şahsında, Peygamber Efendimizin önderliği ve onun şahsına olan bir hakaret olarak idrak ettik. Onun için bizim gönlümüzde mübarektir, önderliktir, örnekliktir. Ben hepinizini tebrik ediyorum" dedi.


Programa AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar'da katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.