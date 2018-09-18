Başkan Özkan Kızılay'a kan bağışında bulundu

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan Ömer Halisdemir Meydanı'nda Kızılay çadırına giderek kan bağışında bulundu.

Belediye Başkanı Rifat Özkan yoğun çalışma temposuna rağmen sosyal sorumluluk projelerine destek vermeyi de ihmal etmiyor. Başkan Özkan bu kapsamda Ömer Halisdemir Meydanı'nda bulunan Kızılay çadırında kan bağışı yaptı. Başkan Özkan kan bağışı sırasında; “Kızılay Çadırındaki kan bağışına hemşehrilerimiz de çok duyarlı davranıyor. Bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. ‘Bir kan bir can kurtarır' düşüncesiyle bizde kan bağışında bulunduk” dedi.

Belediye Başkanı Rifat Özkan yaptığı kan bağışının ardından görevli personele de kolaylıklar diledi.