Başkan Özkan Millet Kıraathanesini ziyaret etti

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan Özbelde Mevkii'nde bulunan Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti.

Millet Kıraathanesini ziyaret eden Başkan Özkan, ders çalışan ve kitap okuyan öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Millet Kıraathanesinin Niğdeli gençlerin toplanma, sohbet etme ve buluşma yeri haline geldiğini ifade eden Başkan Rifat Özkan, öğrencilerin ders çalışıp ödev yaptığı, gençlerin de keyifli vakit geçirdiği bir mekan olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Özkan, “Özbelde Mevkii'nde şehrimize kazandırdığımız Millet Kıraathanesi her yaştan hemşehrimizin yoğun ilgisini görüyor. Bizde fırsat buldukça gidiyor hemşehrilerimizle sohbet ediyoruz. Bu güzel ortamda ders çalışan öğrencilerimize başarılar diliyoruz” dedi.