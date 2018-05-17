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17 Mayıs 2018 14:33

Belediye futbol turnuvası sona erdi

Niğde Belediyesi’nin düzenlediği Şehit Ömer Halisdemir Futbol Turnuvası sivil toplum kuruluşları arasında yapılan futbol turnuvası sona erdi.

Belediye futbol turnuvası sona erdi

17 Mayıs 2018 14:33


Niğde Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği “Şehit Ömer Halisdemir Futbol Turnuvası” na 34 takım katıldı. 5 Şubat Stadı’nın yanındaki dış sahada gerçekleştirilen müsabakalar centilmenlik çerçevesinde tamamlandı. Turnuvanın galibi Niğde Açık Cezaevi futbol takımı oldu.


Futbol Turnuvası’nın şampiyonu olan Niğde Açık Cezaevi futbol takımına kupa ve madalyalarını Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan verdi. Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan kupa töreni öncesinde yaptığı konuşmada turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür etti, dereceye giren takımları da tebrik etti.


Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Spora olan katkı ve desteğimiz, şehrimizde sporun daha da yaygınlaşması ve gelecek nesillere örgütlenmesi yolunda olmuştur. Düzenlediğimiz kurumlar arası futbol turnuvasına katılım sağlayan 34 takımı tebrik ediyor turnuvada 1. Olan Niğde Açık Cezaevi personellerinin de başarılarının devamını diliyorum” dedi.




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