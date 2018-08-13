Belediye Niğde’yi Yeşillendiriyor

Şehir içindeki asfalt, kaldırım, kilitli parke çalışmalarının yanı sıra şehrin estetiğine katkı sunacak ışıklandırma, yeşillendirme ve şehir girişlerindeki refüj düzenlemeleri ile Niğde daha da güzelleşiyor.

Şehrin daha güzel ve modern bir görünüme kavuşması için park ve yeşil alanların bakımının yanı sıra çiçek ekimi çalışmaları göz dolduruyor. Park ve bahçelerin yemyeşil görüntülerini korumalarını sağlamak amacıyla ağaçların bakımlarını da düzenli olarak devam ettiren ekipler, vatandaşların daha rahat ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla parkların peyzajını yeniden oluşturuyor.

Park olmayan bölgelerde yapılan park ve yeşil alan düzenlemeleri de vatandaş tarafından takdirle karşılanıyor.