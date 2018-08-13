Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 10:57

Belediye Niğde’yi Yeşillendiriyor

Niğde Belediyesi şehir genelinde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına ara vermeden yoğun tempoda devam ediyor.

Belediye Niğde’yi Yeşillendiriyor

13 Ağustos 2018 10:57


Şehir içindeki asfalt, kaldırım, kilitli parke çalışmalarının yanı sıra şehrin estetiğine katkı sunacak ışıklandırma, yeşillendirme ve şehir girişlerindeki refüj düzenlemeleri ile Niğde daha da güzelleşiyor.


Şehrin daha güzel ve modern bir görünüme kavuşması için park ve yeşil alanların bakımının yanı sıra çiçek ekimi çalışmaları göz dolduruyor. Park ve bahçelerin yemyeşil görüntülerini korumalarını sağlamak amacıyla ağaçların bakımlarını da düzenli olarak devam ettiren ekipler, vatandaşların daha rahat ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla parkların peyzajını yeniden oluşturuyor.


Park olmayan bölgelerde yapılan park ve yeşil alan düzenlemeleri de vatandaş tarafından takdirle karşılanıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç