Belediyeden çocuklar için ramazan imsakiyesi

Çocuklar için yaptığı etkinlikler ve basılı yayınlarla çocukların yüzlerini güldürerek onları mutlu eden Belediye Başkanı Rifat Özkan Ramazan ayında da çocukları unutmadı ve onlar için Ramazan imsakiyesi hazırlattı.

Başkan Özkan’ın talimatıyla mübarek Ramazan ayında çocuklara Ramazan’ı anlatmak ve Ramazan’a ilgisini artırmak amacıyla özel imsakiye çalışması yapıldı. Eğlenceli ve özel tasarımı ile dikkat çeken imsakiyede çocukları Ramazan’a teşvik etmek adına farklı öneriler sunuluyor. İmsakiyede her güne ayrı düşünülen eğlenceli notlar sayesinde çocuklar Ramazan ayı hakkında bilgi ediniyor.