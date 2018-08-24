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24 Ağustos 2018 14:44

Beraber doğdular, beraber yaşadılar, beraber öldüler

Kayseri’de 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden ikiz kardeşler Niğde’de yan yana toprağa verildi.

Beraber doğdular, beraber yaşadılar, beraber öldüler

24 Ağustos 2018 14:44


Yeşilhisar-Yahyalı yolunda Kapuzbaşı şelalelerine pikniğe giderken meydana gelen kazada hayatını kaybeden ikiz kardeşler Samet Açıkel ile Semiha Açıkel, Fatih Sultan Mehmet Camii’nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazını müteakip Derbent mezarlığına defnedildi. Aynı otomobilde bulunan ikizlerin annesi Ümmügülsüm Açıkel ile Semiha Açıkel’in nişanlısı Yasin Şahin’in hastanedeki tedavileri sürüyor.


İkiz kardeşlerin babası Muammer Açıkel, çocuklarını son yolculuğuna uğurladı. Acılı baba cenazede metanetini korudu.



20 Eylül’de düğün yapacaklardı


Kazada hayatını kaybeden Semiha Açıkel’in ile aynı kazada yaralanan nişanlısı Yasin Şahin ile 20 Eylül’de düğün yapacağı öğrenildi. Semiha Açıkel’in tabutuna duvağı örtüldü.


Cenazeye AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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