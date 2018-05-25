Bilal Erdoğan, Niğde TÜGVA Temsilciliğinin açılışına katıldı

Niğde Feridun Zeren Caddesinde bulunan TÜGVA Niğde temsilciliğinin yeni binasının açılışına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, TÜGVA Yüksek istişare kurul üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, TÜGVA Niğde Temsilcisi Burak Yaşar, AK Parti milletvekili adayları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Niğde Belediyesi Mehter Takımının gösterisi ve ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan TÜGVA Niğde temsilcisi Burak Yaşar yaptı. Yaşar, “Niğde’de dindar bir gençlik yetiştirmek için onlarca konferans, seminer, yarışma ve her hafta düzenli sohbetler gerçekleştirdik. Yola çıkarken bütün faniler gibi bu dünyadan göçüp gittiğimizde huzuru ilahide anlatacağımız bir hikayemiz olsun diye dua etmiştik. Hamdolsun ki bugün geriye dönüp baktığımızda 2 bin 500 üye sayısıyla birlikte ilçelerde teşkilatlanmasını tamamlamış, tabela vakfı olmaktan ziyade iman ve aksiyonu içinde barındıran gençlerin kendilerini bulduğu bir vakıf olduk’’ dedi.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ise yaptığı konuşmasında, “Gördük ki bazı gençlerimize nesil kaybı diye üzüldüğümüz gençlerimizi aldatan, zehirleyen belli mihraplar, hain darbeciler olmasına rağmen işte bu vakıfların yetiştirdiği gençlik ‘ben meydandayım’ diyerek en ön saflarda yer aldı ve bu darbeyi püskürten gençliği saygıyla, sevgiyle ,muhabbetle selamlıyorum” dedi.

TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, “Çağımızın getirdiği yeniliklerle orta okuldaki çocuklarımıza dron eğitimleri, icraathane robotik yazılımlardan başlayarak lisede büyük kongrelerle, tiyatro eğitimleriyle, spordan, kültürden, sanattan gençlerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda gençlerimizin yanındayız’’ dedi.

Törende bir konuşma da TÜGVA Yüksek istişare kurul üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan yaptı. Erdoğan, “Türkiye Gençlik Vakfı gençliğimizin, Türkiye’nin geleceğini kuracak olan gençliğimizin değerlerini benimsemiş, kimliğini bilen hangi inanç dünyasına, hangi medeniyet değerlerine ait olduğunu çok iyi bilen gençler olarak yetişmesini kendine hedef edinmiş olan Türkiye’nin her yerinde ortaokuldan üniversiteye çalışan gençliğe kadar, çalışan teşkilatlanan, gençlere sporla, sanatla, kültürle, teknolojiyle buluşturan yeni nesil bir gençlik vakfı. Zaman zaman gençliğin korunması biliyorsunuz Anayasayla bir görev gençliğin korunması. Nelerden korunması. İşte bütün muzur etkenlerden uyuşturucusundan teknoloji bağımlılığına varana kadar sigarasından alkol bağımlılığına varıncaya kadar korunması. Bakıyorsunuz dünyanın bütün medyası, bütün sineması, bütün endüstrileri bu bağımlılıkları gençlerin önüne en kolay şekilde ulaşacağı mesafeye getirmeye çalışıyor. Şimdiye kadar bunun la mücadeleyi konuşuyorduk artık Türkiye olarak hamdolsun öyle bir noktaya geldik ki bütün bu muzur unsurları gençliğimizi zehirleyen bu etkenleri önümüze sunan, süren zihniyetle mücadeleye başlayabildik. Bunlarla mücadele etmemiz için bu zihniyetin sahipleriyle mücadele etmemiz gerekiyordu” diye konuştu.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise, “TÜGVA 2013 yılında kurulmuş gerçekten gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıklardan koruyarak geleceğe hazırlamak adına çok güzel çalışmalar yapan bir vakıf’’ dedi.

Yapılan konuşmaların ardından TÜGVA Niğde temsilcisi Burak Yaşar tarafından TÜGVA Yüksek istişare kurul üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan ve TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet’e karakalem resimleri, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek tarafından da kilim hediye edildi.