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20 Haziran 2018 10:30

Bilsem’in Projesine Tübitak’tan Destek

Niğde’nin Tarih ve Kültür Karıncaları isimli Projesi Tübitak tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Bilsem’in Projesine Tübitak’tan Destek

20 Haziran 2018 10:30


TÜBİTAK "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" çağrısı kapsamında, Niğde Bilim ve Sanat Merkezi Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet Kılıç’ın yürütücülüğünde, hazırlanan “Niğde’nin Tarih ve Kültür Karıncaları-2” adlı proje önerisi 2018 yılında TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilen projelerden biri oldu.


Öğrencilerin tarih ve kültür bilincini geliştirmek için düzenlenecek proje ile ilgili açıklamada bulunan Niğde Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü İsa Aliç, “Uygulanacak Projenin amacı; Niğde ilinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin yaşadıkları şehrin tarihi mekânlarını-kültürel özelliklerini keşfederek tanımaları, merak duygularını harekete geçirip yaşayarak öğrenmeleri, grup çalışmalarına aktif katılmaları, öğrencilerde tarih ve kültür bilinci oluştururken aynı zamanda bunları korumalarıdır. Altı gün sürecek projenin hedef kitlesini Niğde merkez ve merkeze bağlı devlet ortaokullarında öğrenim gören yirmi kız, yirmi erkek olmak üzere kırk öğrenciden oluşacak. Etkinliklerde farklı öğrenme tür ve yöntemleri seçilerek, her bir öğrencinin öğrenme stiline uygun öğrenme ortamları hedeflenmektedir. Proje sonucunda öğrencilerin tarih ve kültür bilincinin artması, disiplinler arası etkinliklerle kazandıkları becerileri günlük hayatta kullanmaları ve bilime olan bakış açılarının olumlu yönde değişmesi beklenilmektedir” dedi.


Özel yetenekli öğrencilerin geleceğe yön verecek bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Aliç, “Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin ulusal tarih ve kültür eğitimlerinde model alınan bir kurum olmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca ekip olarak “Başarının Sonuç Değil, Bir Süreç” olduğu bilinciyle hareket ettiklerini dile getirirken çalışmalarında kendilerini yalnız bırakmayan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar’a ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Sinan Ecer’e çok teşekkür ederim” dedi.




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