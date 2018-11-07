Birlik ve kooperatiflere bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kooperatif ve Birlik Çalıştayı düzenlendi.

Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğünün çalışmaları hakkında önemli bilgilerin verildiği Çalıştay'da üretici temsilcilerine tarım destekleriyle ilgili bilgiler verildi.

Çalıştayda konuşma yapan Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, ‘'Tarımın sürdürebildiğinim devamı için bizler kooperatifleri birlikleri Ülke, bakanlık ve il olarak önemsiyoruz. Düzgün yönetildiği takdirde birlik ve beraberlik içerisinde çok başarılı sonuçlar ile karşılaşıyoruz. Kooperatiflerin kurulmasındaki temel amaç birlikte hareket edebilme birlikte üretim yapabilme ve en önemlisi tarımsal üretimde fiyat konusunda yaşadığımız sıkıntıları bir nebze olsun çözebilmek. Günümüz dünyasında günümüz toplumunda modern üretim metotlarında bir unsur olarak karşımızda duruyor. Temsil noktasında bütün üreticileri temsil ettiğini düşündüğümüz için bir kooperatif'' dedi.

Ahiler Kalkınma Ajansı Temsilcisi Davut Yeşil, Niğde'de elmada Coğrafi işaretleme ile ilgili çalışma yapıldığını belirterek, "Ahiler Kalkınma Ajansı ile Tarım müdürlüğü ile farklı çalışmalar da yapıyoruz. Coğrafi işaret geleneksel ürünler ile ilgili kıyas bilgiler vermek. Birlik olmak güçlü olmak piyasada söz sahibi olmak. Temel nokta bu aslında. Yurt dışındaki örnekleri bir çoğunuz görmüşünüzdür. Yurt dışında tüm ürünleri fiyatlarını bir birlik ve kooperatif üzerinde satılıyor. Bireysel satışlar yok toplu olarak hareket edildiği zaman istenilen fiyat istenilen artıların hepsi alabiliyor piyasadan. Tarım müdürlüğü ile çalışmaya başlattık. Niğde elmasının coğrafi işaretinin tescillenmesi için çalışmaya başladık. Bu konu bugünü kadar kaldı. Türkiye'de şuan 250 üzerinde ürünün coğrafi işareti var. Niğde'de 3 veya 4'üncü ürün oldu alanında şuana kadar. Niğde bu konuda geri kaldı. Elimizdeki ürünlerin bizim olduğunu tescilleyelim, belgeleyelim konusunda çalışmalar başlattık. Niğde elmasının coğrafi işaretinin alınması konusunda inşallah başarıya ulaşacağız'' dedi.