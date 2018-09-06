Bölgenin En Modern Sebze ve Meyve Hali Niğde’de Açıldı

Kayseri yolu üzerinde hizmete sunulan Yaş sebze ve Meyve Hali’nde gerçekleştirilen açılışa Niğde Vali yardımcısı Adnan Türkdamar, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, İl Genel meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alim Yeşil, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Türkiye genelinde bazı illerde sebze ve meyve hali yok. Bazı illerde de bizim daha önceki sebze halimiz gibi dar mekanlarda faaliyetlerini sürdürüyor. Açılışını yaptığımız hal kompleksimiz Türkiye genelinde Bursa’dan sonra en modern hal kompleksleri arasında yer alıyor. Üretici bölgesi olan ilimiz, Türkiye üretiminde; %75 lik payla beyaz lahana, %35 lik payla patates, %20 lik payla elma ve yeni yeni başlayan karpuz, kavun, salçalık domates ve biberde büyük paya sahiptir” dedi.

Niğde’ye ve Niğde halkına hizmetlerin en iyisini getirmek için özenle çalıştıklarını söyleyen Başkan Özkan; “Bu yatırımın ihale bedeli 7 milyon 550 bin. Çevre düzenlemesi, asfalt atımı ve diğer çalışmalarla birlikte 10 milyon TL olarak belediye bütçemizden yatırım yapıldı. Hal kompleksimiz İller Bankası’ndan hiçbir destek alınmadan tamamen belediye bütçesi ve imkanlarıyla hizmete sunuldu. Bulunduğumuz hal kompleksi 58 dönüm arazi üzerine kuruldu. Burada 50’den fazla dükkan var. Bu dükkanların banyosu tuvaleti ayrıca tır komple içine girdiğinde 70 metrekarelik soğukta donmayacak şekilde içerde istifleme yapılacak durumda. Tır geldiği zaman kapalı alanda kalması noktasında tam modern işlevli 150 metrekarelik dükkanı var. Hiçbir masraftan kaçınılmadan yapılan hal kompleksimiz Akdeniz’i İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’ya bağlayan yol güzergahında Antalya’dan Artvin’e kadar hitap etmektedir. Önceki halimiz hem eskimişti hem de şehrin içindeydi. kompleksimizin otoban güzergahında olması büyük önem arz ediyor. Bu açıdan da konumu gayet mükemmel” diye konuştu.

Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Hal işletmeciliği belediyemize de iyi gelir getiren bir bölüm. Böylesine modern bir tesisin olması gelirlerin de daha çok artacağına işaret. Biz bu tesislerimizi özellikle ilgili esnaflarımızın ekonomilerinin daha iyi gelişmesi ve Niğde halkının da daha iyi hizmet alma noktasında titizlikle çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Açılış konuşmasının ardından Niğde Belediyesi Mehter Takımı tarafından gösteri yapıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri yaş sebze ve meyve halini gezerek vatandaşları ve esnafı selamlaştı.