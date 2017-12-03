Bor ilçesi sanata doyacak

Halibas art tarafından 23 - 29 Nisan tarihleri arasında Niğde’nin Bor İlçesinde gerçekleştirilecek sanat günlerine 18 ülkeden 30 yakın sanatçının katılması bekleniyor.

Proje Koordinatörü Serkan Haliloğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halibas art olarak yapacakları sanat etkinliğinde 18 ülkeden ve yurt içinden birçok sanatçının Bor’da sanat günleri etkinliğine katılacağını söyledi. Daha önce Halibas art etkinlikleri çerçevesinde Türkiye’de dahil olmak üzere 4 ülkede 7 ayrı sanat günleri etkinliği yapıldı.

Uzun yıllar yurt dışında yaşadığını ve Bor’da sanat günleri yaparak sanatla Bor’un iç içe olmasını sağlamak istediğini belirten Haliloğlları, şöyle konuştu:

“Bizim temel amacımız Niğde - Bor’da bir sanat merkezi oluşturmak. Din, ırk gözetmeden farklı kültürdeki insanları bir ortamda buluşturarak sanat ve kültür alış verişi sağlamak. Oluşturacağımız merkez ile de belli zamanlarda sanat etkinliklerine ev sahipliği yaparak, kültür ve sanat içerikli çalıştay, sergi ve geleneksel kültür etkinliklerini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ben uzun yıllar yurt dışında yaşadım ve sanat etkinlikleri içinde yer aldım. Bu güne kadar yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğum yapmış çalışmaları, birikimlerimi doğduğum memleketime getirmek istiyorum. Bura da uluslararası bir sanat çalıştayı etkinliği gerçekleştireceğiz. Çalıştaya 18 ülkeden 30 ‘a yakın sanatçının yanı sıra yurt içinden de sanatçılar katılacak. Etkinliğimizi ‘Sanat Barış İçin Buluşuyor’ sloganı altında gerçekleştireceğiz. Farklı kültürdeki insanları biraraya getirerek aradaki barış duygularını pekiştirmek, kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirmek istiyoruz. Uluslararası Bor Sanat günleri etkinliğine katılacak sanatçılardan Saımır Stratı şu ana kadar 10 Guınness rekoru kırdı. 11. Guınness rekoru içinde İtalya’da bulunuyor ve 12. Guınness rekorunu da İlimizin Bor İlçesinde gerçekleştirmek için çalışma yapacak. Yapacağı çalışma ise, 250 bin vida ile tablo oluşturacak ve bu çalışması Guınness rekorlar kitabına Bor ilçemiz adına yazılacaktır.” Dedi.

Haliloğlları, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Bor benim Ata toprağım; yılların bana verdiği birikimimi Bor’uma ve halkıma hizmet olarak vermek istedim. Bu yüzden memleketime ve insanıma katkı sağlamak için, önce yerli ve yabancı sanatçı arkadaşlarımı doğduğum topraklara misafir olarak getirip toplumumuzun uzak kaldığını düşündüğüm sanatı tattırmak ve sevdirmek için çalışmalarıma başladım. Gelecek olan sanatçı arkadaşlarıma barış ve sevgi çerçevesinde uygun bir etkinlik alanı hazırlayıp en güzel şekilde onlara ev sahipliği yaparak; gerçek kültür ve sanatımızı yerinde tanımalarını sağlayıp ileriki yıllar için sağlam bir zemin atmış olacağız. Birbirinden değerli sanatçıların katılacağı daha nice etkinlikleri hep beraber gerçekleştirebileceğiz. Bu oluşumun gerçekleşmesi sonucunda bunun en büyük mükafatını gerek sosyal gerek kültürel gerek ticari gerek turizm acısından memleketimiz; Bor ‘umuz Niğde’miz alacaktır. O yüzden; duyarlı olan herkesin sonsuz desteğine ihtiyacım vardır, lütfen desteklerinizi bizlerden esirgemeyin”