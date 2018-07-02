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02 Temmuz 2018 14:48

Çam ağaçları ‘aşk tuzağıyla’ korunuyor

Niğde Orman ve Su işletme Şube Müdürlüğü, göknar ve çam ağaçlarını kurutan kabuk böcekleriyle mücadele etmek için ormanın belirli noktalarında ’Aşk tuzağı’ denilen feromon tuzağı kurdu.

Çam ağaçları ‘aşk tuzağıyla’ korunuyor

02 Temmuz 2018 14:48


Niğde Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Aladağlar Milli Parkı Emli boğazı mevkiinde bulunan göknar ağaçlarının kurumasına neden olan istilacı ökse otlarının mekanik mücadele yöntemiyle İşkur işçileri ile kesip toplamak suretiyle temizlik çalışması yapılmaktadır.. Ayrıca göknar ağaçlarına zarar veren Göknar kabuk böceği uçma zamanı dikkate alınarak biyoteknik mücadele yöntemiyle Feromon tuzakları asılarak suretiyle mücadele edilmektedir. Emli vadisinde çeşitli mevkilerine yaklaşık 25 adet Feromon Tuzağı asılarak zararlı böcekleri tuzağa çekerek toplanmaktadır” denildi.




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