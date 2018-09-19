Çevik Kuvvet toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yaptı

Kayseri yolunda bulunan Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne ait Atış alanında geçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği gösterici gibi davranıp slogan atan eylemciler, polise, taş, sopa ve molotof kokteyli attı.

Senaryo çerçevesinde üzerine yürüdükleri polislere sopalarla saldıran ve ‘dağılın' uyarısını dikkate almayan gruba, polis, önce Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile su sıkarak müdahale etti.

Gruptakilerin attığı yanan molotof kokteyllerini TOMA ile söndüren polis ekipleri, daha sonra eylemci gruba biber gazıyla müdahale ederek gözaltına aldı.

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, “Olası kanunsuz gösteriler esnasında müdahale şekillerimizi ve gözaltı yöntemlerimizi zinde tutmak amacıyla hazırladığımız tatbikat . Çoğu zaman kanuni olarak başlayan bir gösteri kanunsuz hale dönüşebiliyor. Bizim korsan diye tabir ettiğimiz kanunsuz eylemler gerçekleşebiliyor. Bizlerde bu ihtimali göz önünde tutarak çevik kuvvet personelimizle birlikte bu tatbikatı hazırladık. Onların reflekslerini diri tutmak amacıyla hazırlanmış bir tatbikat. Hedefine ve amacına ulaşan bir tatbikat oldu”

Tatbikatı Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde Polis Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Abdullah Üner ve emniyet amirleri de izledi.