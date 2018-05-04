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04 Mayıs 2018 13:39

Cezaevi hücresinde mantar yetiştiriliyor

Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun hücresinde istiridye mantarı yetiştiriliyor.

Cezaevi hücresinde mantar yetiştiriliyor

04 Mayıs 2018 13:39

2000’li yıllarda hücre olarak kullanılan bölümde başlatılan alanda istiridye mantarının hasadı yapıldı.


Hükümlüleri topluma kazandırmak ve meslek sahibi yapmak amacıyla hücreler, mahkumlar tarafından yıkılarak 112 metrekarelik İstiridye Mantar Yetiştiriciliği Atölyesi’ne çevrildi. Sıfır maliyetle açılan atölyede ekilen istiridye mantarından ilk hasat yapıldı.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi tarafından eğitim verilen 20 hükümlünün çalıştığı atölyede, ilk hasat yaklaşık 500 kilogram mantar, mahkumlar tarafından 400’er gramlık paket haline getirilerek, Niğde Açık Cezaevi mağazasında satışa sunuldu.


İlk hasat mantardan yemek de yapılarak cezaevindeki mahkumlara ve personele ikram edildi.


Bir taraftan cezalarını çeken diğer taraftan mantar, cam üretimi, el sanatları ve tekstil gibi farklı alanlarda uzmanlaşan mahkumlar, cezaları sona erdiğinde meslek sahibi bireyler olarak topluma kazandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlıyor.


Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, cezaevinde sıfır maliyetle organik istiridye mantarı üretimi yapıldığını söyledi.


Cezaevinde kullanılmayan bir alanın sıfır maliyetle değerlendirilmesinin önem taşıdığını söyleyen Dönmez, "Hükümlülerin mantarcılık konusunda eğitim alması, yetiştirme faaliyetinin yapılması, hükümlülerin meslek öğrenmesi, topluma intibaklarının sağlanması da çok önemli. Hükümlülere cüzi bir ücret de ödenmektedir. Bu konuda çalışmalarımız artarak devam ediyor. Hükümlülerin meslek kazanması, topluma uyumu hem de bu cezaevlerimize gelir temin edilmesi noktasında önemli çalışmalarımız var. Üretilen mantarlar açık ceza infaz kurumu marketinde satışa sunuldu. Kullanılmayan alanlar için de hem istiridye mantarının üretiminin artırılması hem de başka iş kolları noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız hükümlülerin meslek kazanması, cezaevinden tahliye olduktan sonra edindikleri mesleklerle yaşamlarını idame ettirmeleridir. Ayrıca cezaevinde tekstil atölyemiz bulunmaktadır. Çok sayıda hükümlümüz hem cezalarını çekiyorlar hem de üretimle devletimize katkı sağlıyor" dedi.




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