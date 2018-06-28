Cezaevinde yangın tatbikatı yapıldı

Yangın alarmı verilmesinin ardından cezaevine çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma, polis, itfaiye,Medaş görevlileri ve sağlık ekibi sevk edildi. Tatbikat sırasında jandarma cezaevinde, polis ise çevredeki yollarda güvenlik önlemi aldı.

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Seymen’in yönettiği tatbikatta senaryo gereği çıkarılan yangına İtfaiye ekipleri müdahalesi sırasında kurum çalışanlarına ve hükümlülerine yangına nasıl müdahale edeceğini püf noktalarını yangın tüpü nasıl kullanılması gerektiğini uygulamalı olarak göstermek suretiyle yangına müdahale edildi. Ayrıca kurumda her hangi bir nedenle olabilecek olaylara karşı yapılması gerekenler ile alınması gereken tedbirler kurum çalışanlarına tatbikat esnasında uygulamalı olarak gösterildiği belirtildi.

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Seymen ve Kurum Müdürü Ramazan Fidanoğlu tatbikata katılan ekiplere, Kurum personellerine ve Hükümlülere teşekkür etti.