CHP Niğde İl Başkanlığında değişim

CHP Niğde İl başkanlığı döneminde başarılı işlere imza atan Erhan Adem İl Yönetim Kurulu’nun aldığı ve onayladığı karar ile yeniden il baş kanlığına getirildi. Bilindiği üzere 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmak için görevinden istifa etmişti.

Görevin kendisine yeniden verilmesinin ardından açıklama yapan Adem: “Beni, tekrar İl Başkanlığı görevine layık gören ve İl Yönetiminin aldığı kararı onaylayan, Genel Başkanım, sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız sayın Bülent Tezcan’a, Genel Sekreterimiz sayın Akif Hamza Çebi’ye ve bu kararı alan il örgütüme, ayrı ayrı teşekkür eder, saygılarımı sunarım” dedi