CHP Niğde İl Kongresi 30 Aralık’ta yapılacak

2 dönem İl Başkanlığı yapan Erhan Adem, kongrede tekrar aday olurken, Niğde halkını Cumartesi günü yapılacak olan genel kurula davet etti.

Başkan Adem açıklamasında şunları söyledi: ‘‘Geçen ay 2 Aralık Merkez ilçe kongrelerimizi bitirdik. İlçe kongrelerimizde birlik beraberlik içerisinde bir bayram havasında gerçekleştirdik. Değişen arkadaşlar, devam eden arkadaşlar oldu. Şimdi de önümüzdeki cumartesi günü ayın 30’unda il kongresini yapacağız. Bu kongrede 2 aday yani benden başka bir arkadaş gözüküyor. 3.’ncü bir aday şuan yok. 2 aday partimizin il başkanlığı için yarışacağız. Yine birlik beraberlik içerisinde olacak yine partimizi büyütmek için mücadele edeceğiz. Arkadaşlarımız kimi tercih ederse il başkanı arkadaşımız o olur. Niğde’ de başarılı olması için Türkiye’ de başarılı olması için çalışmalar yapacak. Biz kazansak ta kaybetsekte yine partimizle birlikte olacağız. Yine parti içinde bulunacağız çalışmalara devam edeceğiz. Niğde’de belediye başkanlığı almak için özellikle mücadele edeceğiz. Türkiye’de iktidarı yakalamak için mücadele edeceğiz burada başarılı olacağımıza inanıyorum. 2019’da 3 tane büyük seçim var bunların içinde en büyük seçim bana göre başkanlık seçimidir. Biz buradan kendi adayımızın başarılı çıkacağını yani yüzde 50 +1’ i geçeceğimize yürekten inanıyoruz. Bugünden itibaren bu çalışmalara her ilde olduğu gibi Niğde’ de devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum tüm Niğde halkını cumartesi günü yapılacak il kongresine davet ediyorum’’dedi.