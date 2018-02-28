CHP Şeker Fabrikası işçilerine destek verdi

Ş.’ye ait özelleştirilecek 14 şeker fabrikası arasından bulunan Niğde’nin Bor Şeker Fabrikası işçilerine destek vermek için fabrika önünde toplandı.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay’ınsa destek verdiği basın açıklamasında “şeker vatandır, vatan satılmaz” sloganları atıldı.

CHP Hayat Milletvekili Hilmi Yarayıcı, “Üretin ne yazık ki ekonomik değil dolayısıyla zarar edip deyip buradaki şeker fabrikalarının tamamını özelleştiriyor yani satışa çıkarıyor. Bundan sadece buradaki çalışan işçiler değil, işçilerin yanı sıra üreticiler, çiftçiler, esnaflar kısacası halkın kendisi yani yöre halkını lokomotifi olan bu yerden faydalanması gereken halk daha fazla perişan hale gelmektedir" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Ali haydar Hakverdi ise, “Amerikan sermayeli devletler gelmiş burada bizim sağlığımızla oynuyorlar. Şeker sadece burada çalışan işçilerin evlatlarının geleceği değil. Buradaki şeker burada ekim yapan çiftçilerinde geleceği, taşımacılık yapan nakliyecilerin de geleceği, hayvancılığında geleceği yani bu ülkenin geleceğidir. Bu ülkenin geleceğinin satılmasına asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından halaylar çekildi sloganlar atıldı. Bir süre sonra grup olaysız bir şekilde dağıldı.