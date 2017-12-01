CHP’de ilçe kongreleri sona eriyor

İlçe kongrelerinde Bor ilçesinde Erdal Gevrekçi, Ulukışla ilçesinde Birol Önder, Altunhisar ilçesinde Sedat Kayan, Çamardı ilçesinde Osman Okçu, Çiftlik ilçesinde Turgay Yıldız ilçe başkanı seçildi. CHP İl Başkanı Erhan Adem; hak, hukuk, adalet şiarıyla çıktıkları yolda demokrasi şölenine 22 Kasım’da Bor ilçesinde başladıklarını ve sırasıyla ilçe kongrelerini yaptıklarını belirtti. Başkan Adem, "Hak, hukuk, adalet şiarıyla çıktığımız hayırlı yolda demokrasi şölenine 22 Kasım’da Bor ilçe kongremizi yaparak başladık. Ardından Ulukışla, Çamardı Altunhisar ve Çiftlik ilçe kongrelerimizi tamamladık. Atatürk ilke ve inkılaplarına tam bağlı her daim vatan millet sevgisi ile yanan Cumhuriyet Halk Partisi yeni kadrolarını oluşturdu. Yarın da merkez ilçe kongremizi yapacağız, bu ayın sonunda da il kongremizi yapıp kongreler sürecimizi tamamlayacağız. Şimdiden tüm halkımıza, Niğde’mize, ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Yarın yapılacak olan Merkez İlçe Kongresi’nde başkanlık için mevcut başkan Kamil Davarcı ile birlikte Kubilay Büte, Faruk Kabadayı yarışacak.