CHP’liler Ömer Halisdemir Meydanında toplandı

Meydanda toplanan partililer basın açıklamasından sonra ellerindeki ‘Adalet’ yazılı pankartlarla CHP Niğde il binasına kadar yürüdü.

İl Başkanlığı tarafından İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT tırları davasında tutuklanmasının ardından düzenlenen yürüyüşe katılan partililer meydanda toplandı. Ellerindeki pankartlarla slogan atan partililer, daha sonra İstasyon Caddesinden yürüdü. Meydanda açıklama yapan İl Başkanı Erhan Adem, “MİT tırlarının durdurulması ile ilgili Enis Berberoğlu’na 25 yıl hapis cezası vererek tutuklanmasına karar verildi. Temyiz aşaması varken, adresi belliyken tutukladılar.”dedi.

Açıklamanın ardından sloganlar atan partililer, olaysız şekilde dağıldı.