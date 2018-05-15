CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce medyaya yüklendi

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı’nda düzenlenen mitingde, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla meydanı dolduran halka seslendi. Başına köşeli kasket takarak çıkan İnce, konuşmasının başında alanda bulunan kalabalığı İsrail’in Filistin’e yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan sivil halk için 1 dakika saygı duruşuna davet etti.

Konuşmasının başında vatandaşlara akıllı telefonları olanların canlı yayın yapmalarını söyleyen Cumhurbaşkanı adayı İnce, konuşmasının devamında basın mensuplarını hedef aldı. Basın mensuplarının mitinglerini canlı vermedekilerini belirten İnce, şunları söyledi:

“Akıllı telefonu olanlar çıkarsın canlı yayına balasın. Medya mensupları benim mitinglerimi vermiyor. Avrupa’daki medya benimle özel röportaja geliyor. Ama Türkiye’de medya benim mitinglerimi vermiyor. Onlar hükümetin medyası, sizler milletin medyasısınız. Dün uyardım, sabah Aksaray mitingini yine vermediler. Demek ki bunlar şunu istiyor. Haftaya kanalların önünde miting yapacağım bunu istiyorlar.”

“Amerika ve İsrail dünyada yalnız kalmaya mahkum edilmelidir”

İnce, ‘‘Değerli Niğdeliler Filistin’de bir insanlık dramı yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail Müslümanlara zulüm ediyor. Orta Doğu’da kalıcı bir barış yerine kalıcı bir husumet kuruyorlar.” diyerek “Türkiye bu duruma seyirci kalamaz ve kalmamalıdır. Ben Cumhurbaşkanı adayı olarak görev başındaki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a her türlü yardımı etmeye hazırım. AK Parti ve Erdoğan’ın yaptığı yanlış İsrail ve Orta Doğu politikalarını bir süreliğine anlatmayı erteliyorum. Bu durumda iken tartışmanın bir anlamı yoktur. Böyle bir durumda 81 il 81 milyon tek yürek olmalıdır.” ifadesini kullandı.

İnce, şunları kaydetti:

“Benim Türkiye’ye önerim şunlardır. Uluslararası vicdana aykırı ve proakitif bu eylemi hepimiz, bütün partiler birlikte kınamalıyız. Amerika ve İsrail dünyada yalnız kalmaya mahkum edilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri dünkü Filistin’deki katliama yardım ve yataklık etmiştir.’’

Miting alanında ön taraftaki kalabalığa kızan Cumhurbaşkanı adayı İnce, vatandaşları "Ön taraftakiler çok konuşuyorsunuz, kafam karıştı. Bir sus Allah aşkına bir sus ya’’ sözleriyle azarladı. İnce, mitingde taktığı kasketini de çıkartarak alanda bulunan kalabalığa fırlattı.

Muharrem İnce, konuşma sırasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) miladi takvime göre 20 Nisan 571 olan doğum tarihini, 570 olduğunu söyleyerek hata yaptı. İnce, mitingin ardından Niğde’den ayrıldı.