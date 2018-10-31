Çiftçilere 16 milyon TL'lik destekleme yapıldı

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Kırsal alanda yaşayanların desteklenmesi amacıyla başlatılan "Genç Çiftçi Projesi” kapsamında Niğde'de genç çiftçilere 16 milyon TL destek sağlandığını açıkladı.

Genç Çiftçi Projesi'nin 2016 yılında başladığını ifade eden Baş: Bakanlığımızın "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projeleri 2016 bu yana devam eden en gözde projelerinden bir tanesidir. İlimizde ilçelerde köy ve kasabalarda genç çiftçi projesinde istifa etmeyen kalmadı. 2016 yılında 167, 2017 yılında 178 ve 2018 yılında ise 186 genç çiftçi bu projeden faydalandı. Yaklaşık 16 milyon TL'lik destekleme yapıldı. Bu çiftçilerimiz arasında çok güzel başarı hikayeleri var. Çok güzel sonuçlar aldık. Almaya da devam ediyoruz” dedi.