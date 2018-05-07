Termal turizmiyle ünlü Çiftehan köyünün tanıtılması için atak yapılacak.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında düzenlenen çalıştaya, ilgili kurum ve kuruluşlar temsilcileri, Çiftehan Termal Turizm alanında faaliyet gösteren yöneticiler katıldı.

Çalıştayın birinci oturumunda alanın imar ve mülkiyet durumunu, jeomorfolojik yapısını, jeotermal su kaynakları çevresel etki analizini, bölgeye gelen yerli ve yabancı turist profilini konuşuldu. İkinci Oturumda Çiftehan’a yapılan ve yapılması planlanan yatırımları, alana özel yatırım, faaliyet ve proje önerileri tartışıldı. Son oturumda ise bölgenin sorunlarını, çözüm önerilerini, kısa-orta ve uzun vadede yapılması gereken faaliyetler görüşüldü.

Niğde’yi farklı alanlarda öne çıkarmak için çalışmalar yapılacağını belirten Niğde Valisi Yılmaz Şimşek: “Bir kentin geleceğine dair her ne kadar geçmişi ve bugünü ışık tutsa da, kent yönetiminin paydaşlarının gayret ve koordinasyonu, yerel kaynak ve potansiyelin sağlıklı tespiti ve etkin kullanımı gelecekle ilgili öngörülenin çok fevkinde başarılı sonuçlar doğuracaktır. Bu bilinçle hareket eden Valiliğimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın gayreti, özel sektör ve STKlar ile kent gönüllülerinin işbirliği ile Niğde’yi farklı alanlarda öne çıkarma, diğer sektörlerin yanında turizmde de tanınan, tercih edilen bir il yapma gayreti içerisindedir. Malumunuz turizm sektörü de çok çeşitlilik göstermekte ve ilimizde mevcut durum ve potansiyele baktığımızda “Sağlık ve Termal Turizmi” önemli bir bileşen olarak karşımıza çıkmaktadır’’dedi.

Çiftehan, Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerine tanıtılacak

Doğal tedavi unsuru olmanın yanında zindelik ve eğlence amacıyla da kullanılan termal sular, Dünyada ve Avrupa’da da farklı yaş gruplarından insanların ve özellikle alım gücü yüksek 3. Kuşak olarak tabir edilen 50 yaş üstü insanların tercih ettiği bir turizm sektörü olduğunu vurgulayan Şimşek, ’’İklim gerçekleri nedeniyle romatizmal hastalıkların çok görüldüğü Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkeleri bu sektörün başlıca müşterileridir. Bu sektör ayrıca diğer turizm sektörlerinin aksine 12 ay müşteri bulabilmektedir. Dünyada termal turizm amaçlı seyahat edilen ülkelere baktığımızda Almanya ve Macaristan’a 10 milyon, Rusya’ya 8 milyon, Japonya’nın Beppu şehrine 13 milyon kişinin seyahat ettiği kayıtlara yansımıştır. Ülkemiz; mevcut tesislerin arzu edilir seviyede olmayışı, termal turizmin konaklamadan fazla öteye geçemeyişi ve çeşitlilik azlığı, tanıtım eksikliği gibi nedenlerle maalesef bu pastadan fazla pay alamamaktadır. Oysa Türkiye jeotermal kaynak potansiyeli açısından Avrupa’da birinci, kaplıca uygulamaları açısından ise üçüncü sıradadır. İlimizin termal turizm kapasite ve kalitesini yükseltmek, yurtiçinden ve yurtdışından arzu edilen seviyede turist çekmek amacıyla bir yol haritası belirlemek, mevcut sorunları birlikte tespit etmek ve doğru çözüm metotları geliştirmek, özellikle siz değerli girişimciler ve işletme sahipleri ile bir sinerji oluşturup Çiftehan’ı beraber planlamak ve kalkındırmak için bu Çalıştayı NİPRO (Niğde Proje Planlama ve Koordinasyon Ofisi) koordinesinde sizlerle birlikte tertipledik” diye konuştu.

Çalıştayda ilgili kurumlar Çiftehan ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi.