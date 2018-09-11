Çocuk gelişimi uzmanından ailelere uyarı

Değirmenci, çocuğun okul ortamına girdiğinde ailenin ve öğretmenin göstereceği tutumun, çocuğun kendisine ve okula olan güvenini yakından etkileyeceğini söyledi.

Çocuğunuzun okul sürecini sorunsuz atlatmak için yapılması gerekenlere açıklık getiren Değirmenci, ailelere şu önerilerde bulundu: “ Okul başlamadan sağlık kontrollerini yaptırın: Okul zamanı gelmeden tatilin son günlerinde çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının yerinde olduğundan emin olunmalıdır. Bunun için diş, göz gibi genel sağlık kontrolleri yaptırın.

Çocuğun duygusal veya psikolojik gelişimiyle ilgili endişeler varsa uzmanlarla (Çocuk gelişim uzmanı, çocuk psikiyatrisi, psikolog vb.) paylaşın. Uzmanlar kaygıların yaşa uygun konulardan mı ya da ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gereken gelişmelerden mi kaynaklandığını belirlemenize yardımcı olurlar. Okullar açılmadan önce uyku ve kahvaltı saatlerini düzenleyip okul alışverişini birlikte yapın: Rutine alışmak biz yetişkinlerde olduğu gibi çocuklar için de zaman alabilmektedir bu nedenle özellikle kahvaltı ve uyku saatlerinizi düzenleyin. Okul alışverişinizde ise çocuğun tercihlerine önem vermeniz ve okulda kullanacağı materyalleri tanıtmanız faydalı olacaktır. Okul hakkında rahatlatıcı bilgiler verin: Çocuk okula başlamadan önce ve başladıktan sonra kafasında çeşitli sorular ve endişeler olabilir. Bu gayet doğal bir durumdur. Çocuğun okulu benimseyip sevmesi için okula başlamadan önce okulla ilgili gerçek, yaşına uygun, anlaşılır bilgiler verilmesi çok önemlidir. Örneğin “Okul yeni bilgiler öğrenebileceğin çok güzel ve eğlenceli bir yer. Orada senin yaşında arkadaşların olacak ve öğretmeniniz size yardımcı olacak.” denilebilir. Çocuk sizin verdiğiniz bilgiler dışında size merak ettiği başka sorular sorabilir. Bu durumda ise çocuğu sabırla dinleyip göz kontağı kurmayı ihmal etmeden, sorularını yaşına uygun anlaşılır ve sorduğu sorularla yargılamadan küçümsemeden cevaplamalısınız. Okulu çocuğu korkutma aracı olarak asla kullanmamalısınız. önce çocuğa gideceği okul ve sınıf gezdirilmelidir. Mümkünse çocuğun okul arkadaşlarıyla daha önceden sosyal bir ortamda bir araya gelmesi sağlanmalıdır. İlk bir kaç gün okula birlikte gidin. Anne-babasıyla yakın ilişkide olan, endişeli ve korkan çocuklar genelde okula gitmeyi reddederler. İlk kez okula başlayacak ya da anaokuluna gidecek bir çocuğun yanında mutlaka annesi ve babası da olmalıdır. Aile ile olan ayrılık sahnesi olabildiğince kısa tutulmalıdır” dedi.