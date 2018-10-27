Çocuklar için ‘Sevgi Kütüphanesi' açıldı

KOP'la okuyarak aydınlık yarınlara “ projesi kapsamında Sevgi Evlerinde yaşayan çocuklar için yaptırılan 'Sevgi Kütüphanesi' düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Ak Parti Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Niğde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca açılış konuşmasında şu bilgileri verdi: “KOP'la Okuyarak Aydınlık Yarınlar” projesi kapsamında çocuk evleri sitemize yaptırılan sevgi kütüphanemiz 53 bin TL'ye mal olmuştur. Şuan içerisinde 600 tane kitap bulunmaktadır. Kurumumuzda barınan çocuklarımızın sosyal ve kültürel geleceğine önemli bir katkı sağlayacaktır."

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise, “KOP başkanlığı tarafından finanse edilen bu kütüphanenin ayrı bir anlamı var. Her şeyden önce bu kütüphane sevgi evlerinde açılan ve adı da sevgi kütüphanesi. Buradaki bize emanet edilen devletimize emanet edilen çocuklarımıza hizmet edilecek bir kütüphane. Bu kütüphanelerde gençlerimizin çocuklarımızın okuma aşkı okuma hevesleri daha da artacaktır. Daha çok kitap okuyacaklardır. Yeni bir kütüphane gençlerimizin çocuklarımızın daha çok okuması demek. Onların geleceğe daha iyi hazırlaması demek. Kendilerini bilgili donanımlı gençler olarak geleceğe hazırlaması demek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.