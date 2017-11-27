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27 Kasım 2017 13:25

Çocuklardan Niğde Belediye Başkanı Özkan’a yoğun ilgi

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın Öğretmenler Günü dolayısıyla okullara düzenlediği kutlama ziyaretinde öğrencilerin yoğun sevgi seliyle karşılaştı.

Çocuklardan Niğde Belediye Başkanı Özkan’a yoğun ilgi

27 Kasım 2017 13:25


Belediye Başkanı Rifat Özkan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhuriyet İlkokulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 5 Şubat Ortaokullarına kutlama ziyaretinde bulundu. Kutlama ziyaretinde sırasında Belediye Başkanı Özkan’ı karşılarında gören öğrenciler büyük bir heyecan ve sevinç yaşadı. 5 Şubat Ortaokulu’ndaki Kütüphaneyi de ziyaret eden Belediye Başkanı Rifat Özkan öğrencilerin talep ve isteklerini dinlemeyi de ihmal etmedi. Öğrencilerin sevgi seli eşliğinde onlarla sohbet eden Başkan Özkan günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.




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