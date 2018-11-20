Çocuksuz Bırakılan Babalar Derneği Başkanı Ali Selman Işık:

Dernek Başkanı Işık, çocuk icrası ve süresiz nafaka ile ilgili herhangi bir gelişme olmadığını belirterek, “Çocuklarımızın gözyaşlarının bulaştığı çocuk icrasının devam ettiği güzel ülkemde tüm çocukların çocuk hakları günü kutlu olsun” dedi.

Dünya Çocuk Hakları günü nedeniyle müjde beklediklerini ifade eden Işık, “Sayın Cumhurbaşkanımız 100 günlük icraat programında süresiz nafakanın ve çocuk icrasının kalacağının sözünü vermesine rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Adalet Bakanlığımız soyut ve somut adım atmamıştır. Anne baba olarak hala bekliyoruz” diye konuştu. Işık açıklamasında, “Bugün Dünya Çocuk Hakları günü tüm Dünyada çocuk hakları kutlanıyor. Ülkemizde 1988 yılında imzalanan Çocuk hakları Sözleşmesi ve 2017 Mart ayında KHK ile kabul edilmesine rağmen halen tek taraflı velayet uygulanarak sistematik bir şekilde çocuk hakları ülkemizde ihlal ediliyor. Dernek olarak 3 yıldır kamu yararına çocuk icrası, tek taraflı velayet, ayda kısıtlı kişisel ilişki ile mücadele ediyoruz. Çocuklarımıza annelik ve babalık yapmak istiyoruz. Çocuk icrası belası ve ayda 24 saat annelik babalık yapmamız mümkün değil”

Parası olmayan anne baba çocuklarını unutmalı mı?

Işık, “Bugün bir çocuğun tek sefer anne veya babası ile görüşmesinin bedeli 300 ile 500 TL arasında değişmektedir. Asgari ücretle çalışan bir anne veya baba bir yandan nafaka öderken ayda 2 sefer yavrusunu görmek için bin TL para harcasa bu insan nasıl geçim yapacak. Parası olmayan anne baba çocuklarını unutmalı mı? Veya sırf parası yok diye anne babası sağ iken bu çocuklar öksüz veya yetim mi kalmalı? Bir çocuk icrasında cezaevleri, pedagoglar, icra müdürlükleri, para kazanmaktadır. Bizler dernek olarak çok büyük kurumsal bir yapımız olmasa da elimizden geldiğince durumu olmayanları çocukları ile buluşturmaya çalışıyoruz. Bu hafta Manisa'da bulunan N.T. isimli annemiz ve Konya'da bulunan C.S. isimli babamız maddi durumu olmadığı için tek seferlik yardımcı olarak çocukları ile buluşturduk. Ancak taşıma su ile değirmen dönmüyor. Çocuklarımız üzerinden para kazanmayı devletimizin bırakması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 100 günlük icraat programında süresiz nafakanın ve çocuk icrasının kalacağının sözünü vermesine rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Adalet Bakanlığımız soyut ve somut adım atmamıştır. 1 sene önce taslağı hazırlanan mağdur hakları yasa tasarısı ve sayısızca çalıştay düzenlenen süresiz nafaka problemi halen devam ediyor” şeklinde konuştu.