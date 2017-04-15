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15 Nisan 2017 17:04

Çukura düşen küçük çocuk öldü

Niğde’de top oynarken kapağı kırılan foseptik çukuruna düşen 9 yaşındaki çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

Çukura düşen küçük çocuk öldü

15 Nisan 2017 17:04


Ulukışla ilçesine bağlı İlhan köyünde meydana gelen olayda, iddiaya göre arkadaşlarıyla top oynarken ortadan kaybolan 9 yaşındaki Serkan E. İçin Jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, görgü tanıklarının ifadesi üzerine köyün yakınlarında bulunan foseptik çukurunda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Olay yerine çağrılan Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri ve Afet ve Acil durum müdürlüğü ekipleri greyder ile arama başlattı.


1 saat süren arama çalışması sonucu 9 yaşındaki Serkan E.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Çukurdan çıkarılan çocuğun cansız bedeni otopsi için Ulukışla ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Foseptik çukurunun kapağının kırılması sonucu çukura düştüğü belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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