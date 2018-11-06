Çukurkuyu'da bin fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' programı kapsamında Niğde'de öğrenciler fidan dikti.

Bor İlçesine bağlı Çukurkuyu Kasabası'nda düzenlenen fidan dikimine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Vali Şimşek; “Amacımız, ağaçlandırmaya uygun şartların sağlandığı ilçelerde fidan dikim etkinlikleri düzenlenerek ülkemizin yeşil dokusunun geliştirilmesine katkıda bulunmak, öğrencilerden ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, çevreye duyarlı bir birey olarak yetişmesini sağlamak ve toplumda çevre koruma konusunda farkındalığı artırmaktır. Bu amaç doğrultusunda projemizin startını bugün Çukurkuyu Kasabamızda bin öğrencimizin katılımıyla bin fidanı toprakla buluşturarak veriyoruz. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığımız titiz çalışmalarıyla her ilde hangi ağaçların uygun olacağı araştırıldı, en doğru dikim için toprağın, iklimin kendine özgü özellikleri gözetildi. İnanıyorum ki; proje, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.