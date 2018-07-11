Çukurkuyu’da Tarıma dayalı Hayvancılık bölgesi kuruldu

Kasaba içerisinde hayvancılık yapanların bu bölgeye gelerek hayvancılığı prfosyenel anlamda yapacaklarını kaydeden Koçak, Mera ıslah çalışmalarıyla yıllık 400 bin damızlık hayvan ithalatına karşılık damızlık sığır yetiştiriciliğiyle ithalatın azalmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

İstihdam ve Nüfus artacak

Koçak, ’’2 bin 500 dönüm arazide çiftçilere 10-15 dönüm parseller verilecek. Vatandaşlarımız Kırsal Kalkınma Destekleriyle tarım yapacaklar. Kasabada hayvan baskısını kaldırıp bu bölgede hayvancılık yapacaklar. Çiftliklerin yapımı başlandı. Daha profosyenel bir hayvancılık yapacaklar. Türkiye’ye örnek olacak bir proje. Bu projelerle ekonomizme büyük katkı sağlayacak. İçtiğimiz sütün kalitesinden insan sağlığı, istihdam gibi birçok konuya destek olacak. Yaklaşık 2 bin 300 olan nüfus ilerleyen yıllarda artacak. Vatandaşlar daha sistemli hayvancılık yapacak. Kasabada 10 büyükbaş ile hayvancılık yapıyorsa burada sayısını artıracak. Hayvancılıkta zaten 50 büyükbaş hayvancılıkla para kazanılabilir. Hem ekonomik anlamında hem istihdam anlamın katkı sağlayacak’’ dedi.

Damızlık sığır yetiştirilecek

Türkiye’nin yıllık 400 bin damızlık sığır ithal ettiğini ve Çukurkuyu’da da ilk etapta 5 bin damızlık sığır yetiştirileceğini belirten Koçak açıklamasına şu şekilde devam etti: ’’Mera Islah çalışması yaptık Tarım Bakanlığı ile 2 bin 300 dönümde bin 800 dönümü pivot sistem ile sulanıyor. Bu alanda da damızlık sığır yetiştiriciliği yapılabilecek.Türkiye’de yıllık 400 bin damızlık hayvan ithal ediyoruz. Bu ithali önlemek için ilk etapta 5 bin damızlık büyükbaş yetiştirmek istiyoruz’’